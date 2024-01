Gaza: “Wall Street Journal”, l’80 per cento dei tunnel di Hamas rimane intatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa l'80 per cento dei tunnel sotterranei costruiti dal movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza sono rimasti intatti. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti israeliane e statunitensi secondo cui si stima che i passaggi distrutti o resi inutilizzabili siano tra il 20 e il 40 per cento, la maggior parte dei quali nel nord dell’exclave palestinese. Alla fine del 2023, le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno dato via all’operazione “Mare di Atlantide”, allagando i tunnel attraverso un sistema di pompe. Lo stesso meccanismo è stato utilizzato all’inizio di gennaio a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Secondo le fonti del “Wall Street Journal”, l'acqua di mare ha corroso alcuni tunnel, ma nel complesso lo sforzo si è rivelato meno efficace del previsto, a causa di barriere che hanno ostacolato il flusso dell'acqua. (Res)