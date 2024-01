Gaza: Germania sospende finanziamenti a Unrwa per presunto coinvolgimento attacco 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania, sulla scia di diversi altri Paesi, ha deciso di sospendere i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa). Lo ha reso noto il ministero degli Esteri tedesco. Il provvedimento arriva a seguito delle accuse rivolte contro alcuni dipendenti dell’Unrwa circa il presunto coinvolgimento nell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. “In coordinamento con altri Paesi donatori, la Germania almeno fino al completamento delle indagini non approverà nuovi fondi per l’Unrwa a Gaza. In ogni caso, per il momento non erano previsti nuovi impegni”, ha riferito il dicastero tedesco, sottolineando comunque che pochi giorni fa sono già stati approvati altri 7 milioni di euro a favore del Comitato internazionale della Croce rossa e dell’Unicef per gli aiuti umanitari. Tra i Paesi che finora hanno annunciato la sospensione dei finanziamenti all’Unrwa, vi sono Stati Uniti, Canada, Australia, Italia, Regno Unito e Finlandia. (Geb)