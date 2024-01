Italia-Africa: Fratoianni, Piano Mattei governo è una scatola vuota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei del governo "è una scatola vuota e bisognerebbe lasciare in pace il partigiano Mattei che aveva tutta un'altra idea delle relazioni di carattere economico ed energetico con i Paesi allora detti in via di sviluppo. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, ai microfoni di Skytg24. L'Africa - ha aggiunto - "non rischia di diventare un hub di sviluppo ma di essere oggetto di una nuova politica predatoria di stampo neocoloniale. Andiamo lì, ed è l'unica cosa che finora abbiamo compreso per appropriarci ancora una volta di risorse e puntando alle energie fossili che sono state oggetto già della predazione occidentale da decenni. Il contrario di ciò - conclude Fratoianni - che servirebbe all'Africa, alle sue popolazioni e a noi. E proprio su questa iniziativa del governo - aggiunge poi Fratoianni - domani, lunedì 29 gennaio alle ore 14.30, presso la sala stampa della Camera dei deputati ed in coincidenza con la chiusura della Conferenza Italia-Africa organizzata dal Governo Meloni, Alleanza Verdi Sinistra "organizza una conferenza stampa per presentare le criticità e le proposte sul cosiddetto 'Piano Mattei per l'Africa'". Parteciperanno tra gli altri Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Simone Ogno di Recommon, Monica di Sisto di Fairwatch e Associazione delle Ong Italiane(Aoi), Cristiano Maugeri di Action Aid Italia e ci sarà un collegamento con un rappresentante della campagna 'Don't Gas Africa'. (Rin)