Israele: ambasciatore all’Onu, segretario Guterres ha ignorato per anni prove contro Unrwa

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ignorato per anni le “prove sul coinvolgimento dell’Unrwa nell’ incitamento al terrorismo”. È quanto ha dichiarato l'ambasciatore israeliano presso l'Onu, Gilad Erdan, sul suo profilo X (ex Twitter) in seguito al caso scoppiato dopo che 12 dipendenti dell’ Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) sono stati accusati di presunto coinvolgimento nell’attacco del movimento islamista Hamas del 7 ottobre scorso. “Il segretario generale dell'Onu ha dimostrato ancora una volta che per lui la sicurezza dei cittadini israeliani non è realmente importante”, ha scritto Erdan su X, aggiungendo: “Ogni paese che continua a finanziare l'Unrwa prima di un'indagine approfondita sull'organizzazione dovrebbe sapere che il suo denaro potrebbe essere utilizzato per il terrorismo, e che gli aiuti che verranno trasferiti all'Unrwa potrebbero raggiungere i terroristi di Hamas invece che la popolazione di Gaza”. “Chiedo a tutti gli Stati donatori di sospendere il loro sostegno e di chiedere un'indagine approfondita che indagherà sul coinvolgimento di tutti i dipendenti”, conclude la nota. (Res)