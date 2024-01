Milano: Sardone e Piscina (Lega), via Sammartini favelas a cielo aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo tornati in via Sammartini dopo poco più di un anno dal nostro ultimo sopralluogo e la situazione che abbiamo trovato è identica a quella che avevamo lasciato: una favelas a cielo aperto con tanto di falò accesi nel parco, escrementi umani ovunque e persone, spesso anche aggressive, lasciate bivaccare al gelo invernale”. Così in una nota Samuele Piscina, segretario Provinciale della Lega, e Silvia Sardone, Eurodeputata, ambedue consiglieri comunali di Milano. “Sala e Granelli avevano promesso continui interventi per evitare il ritorno della tendopoli sotto i tunnel tra via Sammartini e Ferrante Aporti e lungo il Naviglio Martesana", continuano. "Tra via Sammartini e la passeggiata del Naviglio Martesana, una delle più belle e frequentate di Milano, è presente una vera e propria baraccopoli, incontrastata e tollerata dalla sinistra comunale", aggiungono. “Sono anni che perdura il degrado e l’insicurezza nel quartiere Greco, da quando la sinistra ha aperto le porte di Milano ai migranti, lasciandoli poi in mezzo alle strade. Ancora una volta la sinistra dimostra di essere accogliente solo a parole, lasciando la città nel totale degrado e insicurezza”, concludono i due consiglieri leghisti. “Con il sopralluogo odierno, ancora una volta evidenziamo quanto Sala e Granelli siano totalmente estranei alle necessità dei milanesi e inadeguati a gestire la città”. (Com)