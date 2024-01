Rai: Calenda a Pd, sostenga proposta per azienda veramente indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "La protesta contro la Rai politicizzata deve essere accompagnata da una proposta, altrimenti finirà come il Teatro di Roma dove alla fine destra e sinistra si sono accordati per lottizzare. Il Pd è pronto a sostenere la proposta per una Rai veramente indipendente?". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di azione Carlo Calenda, rivolgendosi alla segretaria del Partito democratico, Ella Schlein. (Rin)