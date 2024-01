Thailandia-Cina: firmato accordo di esenzione parziale dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri thailandese, Parnpree Bahiddha-Nukara, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hanno firmato a Bangkok un accordo sull'esenzione reciproca dal visto per i cittadini per un massimo di 30 giorni. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri tailandese in una nota. L'accordo, che entrerà in vigore il prossimo 1 marzo, prevede la possibilità per i cittadini di entrambi i Paesi di effettuare tre viaggi senza visto per un massimo di 30 giorni all'anno, ma il limite non si applica alla residenza permanente, al lavoro, allo studio, al lavoro giornalistico e ad altri viaggi per i quali sono richiesti permessi speciali da parte delle autorità dei paesi partecipanti. Wang Yi è a Bangkok dallo scorso 25 gennaio. Durante la sua permanenza nella capitale thailandese Wang ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. (Fim)