Spagna: Sanchez, inclusione di JxCat o Erc nel governo rafforzerà democrazia

- L’inclusione nel governo spagnolo di Uniti per la Catalogna (JxCat) o Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) rafforzerà la democrazia nel Paese. Lo ha detto il presidente dell’esecutivo Pedro Sanchez in un’intervista al quotidiano “La Vanguardia”. “C’è un’ampia maggioranza della società catalana che vuole che le forze indipendentiste sostengano la governabilità della Spagna”, ha spiegato Sanchez. “Dobbiamo tutti imparare da quanto accaduto nel 2017 e sono convinto che il movimento indipendentista lo abbia fatto”, ha aggiunto il premier. In merito alla legge di amnistia, Sanchez ha spiegato di aver cambiato posizione rispetto al passato perché “c’è stato un chiaro impegno per la coesistenza”. Il premier spagnolo ha inoltre detto che dopo l’approvazione del provvedimento è pronto a incontrare l’ex presidente della Generalitat ed ex europarlamentare Carles Puigdemont e il leader di Erc, Oriol Junqueras, in quello che considera “un atto coerente con questo passo trascendente che la democrazia consente”. (Spm)