Fiumicino: trovato cadavere donna in un canale, nessuna ipotesi esclusa

- Il corpo di una donna, tra i 30 e i 40 anni, è stata trovato ieri alle 17 circa in un canale a poche decine di metri dal ponte mobile 2 giugno, a Fiumicino. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. La donna non aveva documenti e non è stata quindi ancora identificata. Il corpo è stato trasportato all'obitorio del Verano per l'autopsia. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. (Rer)