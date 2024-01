Medio Oriente: Richetti (Az), neutralizzare Hamas ma proteggere i civili innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione mediorientale "bisogna essere tutti consapevoli che questa guerra che sta facendo decine di migliaia di morti parte il 7 ottobre con un atto di terrorismo di Hamas, che ha portato l'uccisione di 1200 persone e il sequestro di altre 250". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, intervenendo a Skytg24 Agenda. "Questo - aggiunge il parlamanetare - impone un intervento risolutivo nei confronti di Hamas e non giustifica il massacro di donne e bambini e civili: bisogna chiedere a Israele che nel neutralizzare Hamas, azione necessaria per sconfiggere il terrorismo, ci sia il rispetto del diritto internazionale e della possibilità dei civili di mettere in sicurezza la loro vita. Sarebbe una buona notizia il raggiungimento di un'intesa, come sembra poter avvenire in queste ore, che assicuri da un lato il cessate il fuoco e dall'altro la liberazione degli ostaggi", conclude. (Rin)