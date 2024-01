Municipio Roma X: Masi (Fd'I), fondi anche per Piazza della Rovere, su Ostia necessario cambio rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra attenzione per il litorale è massima, per questo oltre alla riqualificazione del Parco Giaquinto siamo riusciti a fare inserire nel piano investimenti anche la manutenzione straordinaria di piazza Giuliano della Rovere, che costituisce il proseguimento dell'isola pedonale di Piazza Anco Marzio. Lo dichiara in una nota il consigliere di Fd'I in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "Ci auguriamo di poter dialogare con il Municipio Roma X - aggiunge Masi - al fine di porre le basi per la costituzione di un'area a vocazione turistica in grado di valorizzare ancora di più la piazza centrale, senza togliere parcheggi, già fortemente diminuiti dai progetti avventati portati avanti negli ultimi anni. Ci muoveremo subito affinché i fondi siano impegnati e non vadano persi e soprattutto per lavorare a una progettualità seria che possa favorire sia l'indotto locale, sia la qualità della vita dei residenti. C'è stato qualche problema di collaborazione in passato con il Municipio, ci auguriamo che per il bene dei cittadini ci sia la massima sollecitudine per raggiungere obiettivi importanti per la città", conclude l'esponente di Fd'I.(Com)