Turchia: attacco armato in una chiesa cattolica di Istanbul, almeno un morto

- Un attacco armato ha colpito una chiesa cattolica nel nord di Istanbul, in Turchia, durante la celebrazione della messa, causando la morte di almeno una persona. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, sul suo profilo X (ex Twitter). "Oggi alle 11:40 (ora turca, 09:40 ora italiana), a seguito di un attacco armato nella chiesa cattolica di Santa Maria nel quartiere Sariyer di Istanbul, il cittadino D.T. è stato ucciso", ha dichiarato il ministro su X (ex Twitter). Secondo le prime informazioni i due aggressori indossavano maschere e avrebbero partecipato alla messa, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che sono state avviate indagini e ricerche approfondite. “Condanniamo fermamente questo vile attacco”, ha concluso Yerlikaya.(Tua)