Russia: incendio divampa nell’edificio del Teatro della Satira a Mosca

- Un incendio è divampato stamane nell’edificio del Teatro della Satira, situato a Mosca in piazza Triumfalnaya. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, citando i servizi di emergenza russi. Dal tetto del teatro si è sollevata una colonna di fumo. Stando a quanto ha riferito il ministero per le Situazioni di emergenza, le fiamme si sono propagate attraverso le strutture in legno e sul posto sono intervenuti 76 vigili del fuoco e 21 mezzi. Dal teatro, in cui era in programma una matinée, sono state evacuate circa 50 persone. Secondo le informazioni preliminari non si registrano feriti. (Rum)