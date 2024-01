Italia-Africa: Lupi, politica euro-mediterranea strategica, no alle polemiche di giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il vertice Italia-Africa "sarà un momento di confronto importante per tutti i partecipanti. L'Italia deve tornare protagonista nel Mediterraneo e incontri come questo contribuiscono a rafforzare la nostra politica euro-mediterranea, che costituisce per il nostro Paese un punto strategico". Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, che aggiunge: "Il piano Mattei, che vuole l'Italia capofila in Europa per i rapporti coi Paesi africani, è un interesse nazionale e va sostenuto con convinzione: lasciamo fuori la politica estera dalle polemiche di giornata e remiamo tutti insieme nell'interesse dell'Italia", conclude. (Rin)