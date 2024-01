Autonomia: Piero De Luca (Pd), daremo battaglia per evitare disastro sociale al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di autonomia differenziata del "avrebbe effetti devastanti nel Paese creando un vero e proprio disastro sociale nel Mezzogiorno distruggendo l'unità nazionale". Lo ha detto Piero De Luca, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, ospite di Agorà Rai Tre. Già oggi al Sud - ha ricordato - la spesa pubblica pro capite complessiva "è di 5.000 in meno rispetto al Nord, cosa che porta ad avere minori servizi sanitari o scolastici. La destra propone di cristallizzare i divari esistenti e di aumentarli in futuro, poiché la riforma non prevede di finanziare prima i Lep in tutta Italia, non prevede un fondo di perequazione adeguato e ammette che residui fiscali possano sostenere le competenze che le Regioni più ricche richiedano togliendo risorse allo Stato da distribuire sul territorio nazionale". Questo "porterà ad istituzionalizzare il fatto che in Italia ci siano cittadini di serie A e di serie B quanto ai servizi essenziali come sanità, assistenza sociale, scuola, trasporto pubblico locale. L'esatto opposto di quello che abbiamo fatto noi democratici con il Pnrr e di quello che serve per ricucire l'Italia. Daremo battaglia in ogni sede, in Parlamento e nel Paese, per evitare questo scempio”, ha concluso. (Rin)