Spagna: Partito popolare e cittadini tornano in piazza per protestare contro governo Sanchez

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, e i presidenti regionali della formazione politica sono oggi tornati in piazza per protestare contro il governo del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Lo riporta l’agenzia di stampa “Europa Press”. La manifestazione è stata organizzata a Madrid, in piazza di Spagna, per dire “no” alla legge di amnistia e agli accordi tra il premier Pedro Sanchez e gli indipendentisti catalani. Secondo i popolari, il presidente dell’esecutivo ha “scambiato i voti elettorali in cambio dell’impunità” alla “casta” dei politici della Catalogna coinvolti nel referendum illegale del 2017. “Domenica 28 gennaio vi aspettiamo a Madrid, di nuovo in piazza, per difendere la democrazia, per continuare ad essere liberi e uguali, e per denunciare il processo di destituzione che il Psoe e gli indipendentisti stanno portato avanti”, aveva annunciato in precedenza Feijoo. Quella organizzata oggi dal Pp nella capitale della Spagna è la quarta manifestazione di protesta. La prima si era tenuta il 24 settembre, la seconda era stata indetta per il 12 novembre, mentre la terza era stata organizzata il 3 dicembre, a pochi giorni dalla celebrazione dell’anniversario della Costituzione spagnola. I popolari avevano inoltre sostenuto altre manifestazioni contro la legge di amnistia, come quella del 18 novembre che ha riunito a Madrid centinaia di organizzazioni della società civile. (Spm)