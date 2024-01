Russia: ministero Esteri, risponderemo adeguatamente a confisca dei nostri beni immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia risponderà in modo adeguato ed efficace a qualsiasi tentativo dei Paesi occidentali di confiscare i suoi beni immobili. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Abbiamo parlato più di una volta dell’illegittimità delle misure coercitive unilaterali adottate dall’Occidente in relazione alle proprietà russe all’estero. Il sequestro delle proprietà della Federazione Russa è illegale e viola i principi e le norme fondamentali del diritto internazionale”, ha riferito il dicastero. Tali azioni, ha aggiunto, possono essere qualificate come “una palese invasione del patrimonio immobiliare sovrano, un totale furto”. Pertanto, ha concluso il ministero degli Esteri di Mosca, “i Paesi dell’Occidente collettivo possono essere certi che qualsiasi tentativo di confiscare i beni immobili russi comporterà inevitabilmente una risposta adeguata ed efficace”. (Rum)