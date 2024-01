Corea del Nord: Pyongyang lancia missili da crociera al largo della costa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera “non identificati” che hanno sorvolato le acque al largo della sua costa orientale, che ospita un importante cantiere navale militare. Lo ha reso noto in un comunicato l’esercito della Corea del Sud, che non ha condiviso dettagli più specifici sul numero totale di missili lanciati o sulla distanza percorsa né se i missili siano stati lanciati da mezzi terrestri o navali. I capi di Stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno dichiarato di aver rilevato i missili sulle acque vicino al porto nordcoreano di Sinpo intorno alle 8:00 ora locale (la mezzanotte ora italiana) di oggi. "L'esercito della Rok (della Corea del Sud) mantiene stretti contatti con gli Stati Uniti, rafforzando al contempo la sorveglianza e la vigilanza, e sta monitorando ulteriori segnali e attività della Corea del Nord", si legge nella dichiarazione. I media statali della Corea del Nord non hanno ancora confermato il test sulle armi. Il lancio di domenica avviene quattro giorni dopo che la Corea del Nord ha avviato il test "Pulhwasl-3-31", descrivendolo come parte degli sforzi regolari per sviluppare le proprie forze armate. Pyongyang ha anche descritto il missile come “strategico”, suggerendo il suo probabile intento di dotarlo di armi nucleari. Lo scorso 14 gennaio la Corea del Nord ha inoltre dichiarato di aver lanciato il suo primo missile balistico a raggio intermedio a combustibile solido. (Git)