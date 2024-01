Ucraina: portavoce Aeronautica, Russia dispone di 900 missili a lungo raggio ad alta precisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dispone attualmente di circa 900 missili a lungo raggio ad alta precisione. Lo ha detto il portavoce del comando dell’Aeronautica delle Forze armate ucraine, Yuriy Ignat, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. Ignat ha ricordato che lo scorso 29 dicembre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con 158 mezzi tra droni e missili, mentre il 2 gennaio ne ha utilizzati circa 100. Secondo il funzionario militare ucraino, la Russia, per non esaurire le sue scorte di missili strategici, nei suoi attacchi contro l’Ucraina utilizzerà al massimo la quantità che è in grado di produrre in un mese. Due settimane fa il vicecapo della Direzione principale dell’intelligence di Kiev, Vadym Skibitsky, ha riferito a “Rbc” che Mosca ogni mese può produrre circa 130 missili con una gittata di oltre 350 chilometri. I volumi tuttavia, ha osservato Skibitsky, possono variare in quanto la Russia a volte deve affrontare interruzioni nella fornitura dei componenti necessari per la produzione. (Kiu)