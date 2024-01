Roma: controlli sui mezzi pubblici del centro, 7 persone arrestate per furto in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini romani che affollano la Capitale. Le mirate attività dei Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 7 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. I Carabinieri della Stazione di Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un 70enne romeno, senza fissa dimora, sorpreso e bloccato subito dopo aver rubato il cellulare di una turista che era in attesa del convoglio metropolitano alla fermata Barberini. Qualche ora dopo, in via dei Fori Imperiali, sempre i Carabinieri della Stazione di Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un cittadino georgiano di 42 anni, sorpreso subito sorpreso a rubare il telefono ad una turista spagnola. I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un cittadino romeno di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dagli addetti alla sicurezza che hanno allertato i Carabinieri, subito dopo aver asportato da un negozio della Stazione Ferroviaria, una confezione di profumi che è stata recuperata e restituita al titolare. (segue) (Rer)