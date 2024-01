Usa: Trump elogia governatore del Texas, con me presidente fermeremo invasione di migranti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato il governatore del Texas, Greg Abbott, per non aver consentito all’amministrazione di Joe Biden di rimuovere il filo spinato che impedisce ai migranti di entrare illegalmente in territorio statunitense. Parlando ieri sera davanti a una folla di suoi sostenitori a Las Vegas, Trump ha affermato che il Texas dovrebbe ricevere pieno sostegno nelle sue misure volte a scoraggiare i migranti lungo il confine tra Usa e Messico. "Quando sarò presidente, invece di cercare di inviare al Texas un ordine restrittivo, manderò loro dei rinforzi", ha detto Trump. “Invece di combattere gli Stati di confine, utilizzerò ogni risorsa, strumento e autorità del presidente degli Usa per difendere gli Stati Uniti d’America da questa orribile invasione che si sta verificando proprio ora”, ha detto. L'ex presidente, che si avvia ad ottenere la candidatura presidenziale repubblicana, ha quindi affermato di essere stato vittima dell'amministrazione Biden che ha utilizzato le forze dell'ordine contro di lui mentre si trova ad affrontare 91 accuse penali in quattro capi d'accusa. "Quello che stanno facendo con le elezioni e le interferenze elettorali è un esempio di ciò che fanno con me. Guarda ieri (in riferimento alla sentenza di un tribunale di New York che lo ha condannato a pagare un risarcimento da 83 milioni di dollari alla giornalista e scrittrice E. Jean Carroll che gli ha fatto causa per diffamazione), guarda tutta questa m...a che sta succedendo, ma continuiamo ad andare avanti, andiamo avanti e in qualche modo tutto andrà a posto", ha aggiunto. (segue) (Was)