Usa: Trump elogia governatore del Texas, con me presidente fermeremo invasione di migranti illegali (2)

- Lunedì scorso la Corte suprema degli Stati Uniti ha emesso un ordine temporaneo per consentire agli agenti della polizia di frontiera di rimuovere le barriere poste dal Texas. Il giorno seguente il procuratore generale del Dipartimento per la sicurezza interna, Jonathan Meyer, ha inviato una lettera al procuratore generale del Texas, Ken Paxton, chiedendo che lo Stato confermi l'accesso federale ai siti di confine. Abbott, da parte sua, sostiene che il Texas abbia il diritto costituzionale di proteggere il confine a causa del fallimento dell'amministrazione Biden nell'affrontare il flusso record di immigrati illegali negli Stati Uniti dal Messico. Ieri fonti vicine alla questione hanno riferito alla "Cnn" che i negoziatori del Senato degli Stati Uniti hanno concordato di concedere alle autorità federali il potere di limitare in modo significativo gli attraversamenti illegali dei migranti al confine meridionale con il Messico. Secondo le fonti, l’accordo - che dovrebbe essere presentato già la prossima settimana - accelererebbe anche il processo di asilo per considerare i casi entro sei mesi, rispetto al sistema attuale in base al quale potrebbero essere necessari fino a 10 anni per i richiedenti asilo. I dettagli forniscono una nuova finestra sui negoziati di alto profilo che sono in corso da mesi, poiché i senatori sperano di poter collegare l’accordo al pacchetto di aiuti da oltre 110 miliardi di dollari destinato a Ucraina, Israele e Taiwan. Il piano eserciterebbe anche pressioni sui repubblicani affinché decidano se dare il via libera a queste nuove autorità o respingere il piano, dopo che Donald Trump ha esortato i partito a respingere qualsiasi proposta al di fuori di quello che definisce un disegno di legge “perfetto”. (segue) (Was)