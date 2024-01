Clima: Coldiretti, giorni della merla roventi, è già allarme siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le temperature record nei giorni della merla sconvolgono la natura dopo un 2023 che ha fatto registrare la caduta del 14 per cento di precipitazioni in meno ed una temperatura superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr che evidenzia come con i cambiamenti climatici vengano smentiti addirittura gli antichi proverbi sui giorni della merla. E' infatti saltata la tradizione dei giorni della merla (29-30-31 di gennaio) che secondo la leggenda – ricorda Coldiretti – sono i più freddi di tutto l'anno e sembra prendano il nome da una merla bianca che si rifugiò dentro un camino proprio per sfuggire al gelo. Dopo tre giorni uscì dal comignolo, completamente nera. Da allora tutti i merli sono neri. Una anomalia che – sottolinea la Coldiretti – preoccupa anche per la siccità, con la scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica, e per una situazione di stress idrico che cresce ma mano che si scende verso Sud con apice nelle isole, che non è certo normale nel mese di gennaio. Negli invasi della regione Sardegna il primo gennaio c'era 1/5 di acqua in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre in quelli della Sicilia a gennaio 2024 sono inferiori di ben 63 milioni di metri cubi (-13 per cento) rispetto all'anno precedente, secondo le analisi Coldiretti sui dati dei Dipartimenti Idrografici Regionali. Per la scarsità di pioggia – precisa la Coldiretti - c'è carenza di fieno nei pascoli e difficoltà allo sviluppo ortaggi. (segue) (Com)