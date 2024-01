Gaza: Unrwa, oltre due milioni di persone dipendono da nostri aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre due milioni di persone nella Striscia di Gaza dipendono dagli aiuti dell’Unrwa. Lo ha dichiarato la stessa Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente su X (ex Twitter). La dichiarazione arriva dopo che diversi Paesi hanno annunciato una sospensione dei finanziamenti, motivata dalle accuse rivolte contro alcuni dipendenti di essere coinvolti nell’attacco del movimento islamista Hamas del 7 ottobre scorso. “Oltre 2 milioni di persone a Gaza dipendono da Unrwa per sopravvivere mentre la guerra e gli sfollamenti continuano”, si legge su X. “Molti soffrono la fame mentre il tempo stringe verso una carestia incombente. Unrwa gestisce rifugi per oltre un milione di persone e fornisce cibo e assistenza sanitaria di base anche al culmine delle ostilità”, conclude la nota. (segue) (Res)