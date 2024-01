Gaza: Unrwa, oltre due milioni di persone dipendono da nostri aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva annunciato: “Le Nazioni Unite stanno prendendo provvedimenti rapidi in seguito alle gravissime accuse rivolte a diversi membri del personale”, spiegando che è stata avviata un’indagine e che “delle 12 persone coinvolte, nove sono state immediatamente identificate e licenziate dal Commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, di una è stata confermata la morte e l'identità delle altre due è in corso di chiarimento”. (Res)