Siria: Ong, morti tre miliziani in scontri con presunto gruppo affiliato a Stato islamico

- Tre membri delle fazioni locali non meglio precisate sono stati uccisi a seguito di scontri armati contro un gruppo accusato di essere affiliato allo Stato islamico (Is) nella città di Nawa, nella campagna occidentale di Daraa, nel sud-ovest della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa in Siria, secondo cui gli scontri hanno causato anche un numero imprecisato di feriti. (Res)