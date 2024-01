Germania: le novità dolciarie italiane alla fiera Ism di Colonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ism, fiera leader mondiale per i prodotti dolciari e gli snack, apre le sue porte a Colonia da oggi al 31 gennaio. Come riporta un comunicato, il tema "Encourage. Enable. Excite" promette un'esperienza unica per gli acquirenti e gli esperti provenienti da tutto il mondo che vogliono scoprire le ultime tendenze e le innovazioni nel settore. Nel padiglione 3.2 - C011-D018, l'Ice-Agenzia (Italian Trade Agency) presenta uno stand collettivo con 15 produttori italiani, offrendo una varietà irresistibile di prelibatezze dolciarie del Bel Paese. Dalle deliziose specialità di frutta ricoperte di cioccolato ai taralli dolci, dalle creme spalmabili e biscotti fino a praline, caramelle, torrone, barrette di frutta, prodotti da forno e panettoni: una squisita selezione attende i visitatori allo stand dell'Agenzia Ice.