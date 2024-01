Germania: le novità dolciarie italiane alla fiera Ism di Colonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Alfonsi, direttore della sede berlinese dell'Ice, sottolinea l'importanza del mercato tedesco per l'industria dolciaria italiana: “Nel 2022, l'export di dolci e gelati italiani ha raggiunto la cifra record di 9 miliardi di euro, evidenziando un aumento significativo del 18 per cento in valore rispetto all'anno precedente. Numeri che sottolineano come l'industria dolciaria italiana sia molto attrattiva sui mercati esteri nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Ciò è supportato dalla voglia di qualità che la produzione Made in Italy garantisce da sempre”. (segue) (Com)