Germania: le novità dolciarie italiane alla fiera Ism di Colonia (3)

- Nel 2023, la Francia è stata il mercato più importante per il dolciario italiano, rappresentando un settimo dell’export totale, seguita dalla Germania (+13 per cento rispetto all’anno precedente) e dagli Stati Uniti. Tra i singoli settori, il gelato ha avuto la performance migliore con una crescita del 18 per cento, seguito dalla pasticceria (+16 per cento) e dal cioccolato (+11 per cento). Domanda in aumento anche in Italia, dove nei primi nove mesi dell'anno la spesa per dolciumi e dessert è aumentata del 7,6 per cento e quella per i gelati del 15,8 per cento. Cresce anche l'interesse per i dolci e i prodotti da forno preparati con farine di grani antichi, contribuendo così a preservare le varietà italiane dall'estinzione. (Com)