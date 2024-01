Italia-Cina: Giornata della memoria, ambasciata a Pechino organizza concerto Gran Duo Italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della memoria, l’ambasciata d’Italia a Pechino e l’Istituto italiano di cultura (Iic) di Pechino hanno organizzato il concerto “Un Gran violino a cinque corde per il suono della memoria” del Gran Duo Italiano formato da Mauro Tortorelli (gran violino a cinque corde) e Angela Meluso (pianoforte) che hanno eseguito un programma – specificamente preparato per questa occasione – che ha presentato musiche, in alcuni casi in prima esecuzione, di compositori italiani di origine ebraiche quali Castelnuovo-Tedesco, Fano, Massarani, Rieti e Sinigaglia. È quanto si legge in un comunicato. L’evento, che si è tenuto presso l’Auditorium dell’Iic Pechino, ha voluto ricordare – come ha sottolineato nel suo intervento introduttivo l’ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti - il significato profondo di testimonianza che queste opere continuano ad offrire per la nostra riflessione storica ed intellettuale nei confronti della barbarie dell’Olocausto e dell’antisemitismo che travolsero tragicamente le vite di questi musicisti italiani di origine ebraica. (segue) (Com)