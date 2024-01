Italia-Cina: Giornata della memoria, ambasciata a Pechino organizza concerto Gran Duo Italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intensa interpretazione da parte del Gran Duo italiano è stata accolta con grande successo e partecipazione da un numeroso pubblico formato sia da ascoltatori cinesi che da esponenti della comunità internazionale e della comunità ebraica di Pechino, incluso l’ambasciatore di Israele in Cina, Irit ben Abba, che si è particolarmente congratulata per questa iniziativa “toccante e coinvolgente”. L’apprezzatissimo Gran Duo italiano ha portato in Cina per la prima volta non solo il Gran violino a cinque corde - costruito ad hoc per Mauro Tortorelli dalla liuteria Jonica Corrado – ma anche un repertorio di maestri dell’arte violinistica italiana fra Ottocento e Novecento riscoperti grazie a un prezioso lavoro di ricerca musicologica. Un secondo concerto organizzato da Iic Pechino nella prestigiosa e suggestiva location del Trb Hutong, un antico tempio nel cuore della capitale cinese, ha infatti visto presentare con enorme successo dai due concertisti italiani un programma di musiche spesso inedite di autori quali Longo, D’Ambrosio, Santorsola Fusella unitamente a celebri composizioni di Castelnuovo Tedesco, Paganini e Morricone. (Com)