Gaza: sessione straordinaria della Lega araba su sentenza Corte internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha dato il via oggi alla sessione straordinaria per discutere della sentenza emessa il 26 gennaio dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che la riunione è stata convocata su richiesta palestinese, in coordinamento con Egitto e Giordania. L'obiettivo principale del vertice è quello di formulare una posizione araba unitaria di fronte alla sentenza della Cig in merito alle misure provvisorie urgenti che Israele dovrebbe adottare per evitare di violare la Convenzione sul genocidio. La delegazione palestinese alla riunione è guidata dall'ambasciatore dello Stato di Palestina presso la Lega araba, Muhannad al Aklok, insieme ai consiglieri Tamer el Tayeb, Rizk al Zaainin, Jumana al Ghoul e all'addetto Maher Masoud. (Res)