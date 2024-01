Business News: Borsa Turchia, indice azionario di riferimento inizia giornata in rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario di riferimento turco ha aperto a 8.142,06 punti, guadagnando lo 0,63 per cento (51,16 punti) rispetto alla chiusura precedente. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, precisando che l'indice Bist 100 della Borsa di Istanbul ha chiuso a 8.090,90 punti, in crescita dell’1,77 per cento, con un volume di scambi giornaliero di 89 miliardi di lire turche (2,95 miliardi di dollari). Il tasso di cambio dollaro Usa/lira turca è stato di 30,2375 alle 10:05 ora locale (8:05 ora italiana), mentre il tasso di cambio euro/lira turca si è attestato a 33,0510 e una sterlina britannica è stata scambiata a 38,5225 lire turche. Il greggio Brent è stato venduto a circa 80,30 dollari al barile, mentre il prezzo di un'oncia d'oro era di 2.014,85 dollari. (Tua)