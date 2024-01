Business News: operatori di Bulgaria e Turchia firmano accordo per collegamento sistemi di trasporto gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società bulgara Bulgartransgaz e l'operatore per il gas della Turchia Botas hanno firmato un accordo per realizzare un'interconnessione delle reti di trasporto tra le località di Strandja (Bulgaria) e Malkoclar (Turchia). Lo riferisce Bulgartransgaz in una nota, precisando che il documento “è di fondamentale importanza” per la diversificazione delle fonti di gas naturale non solo per la Bulgaria, ma anche per i mercati regionali ed europei del gas. La rete di trasporto della Turchia fornisce l’accesso al gas naturale dei giacimenti locali, dell’Azerbaigian e dell’Iran. E’ inoltre assicurato l’accesso al mercato del gas naturale liquefatto (Gnl) attraverso i terminali di rigassificazione turchi, conclude il comunicato della società bulgara. L’accordo segue a quello siglato tra i due operatori il 3 gennaio 2023 e che prevede per la Bulgaria l'accesso ai terminali Gnl turchi e alla rete di trasporto del gas per 13 anni. Nell'aprile 2023 è avvenuta la prima consegna di 55 milioni di metri cubi di Gnl alla Bulgaria. Secondo il documento Sofia potrà ricevere tramite i terminali turchi fino a 1,5 miliardi di metri cubi di gas liquido all'anno, acquistato da Paesi non soggetti a sanzioni, embargo o restrizioni commerciali. (Seb)