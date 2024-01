Business News: Algeria, Ericsson pronta a lanciare il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo svedese Ericsson è pronto a sostenere la graduale diffusione del 5G in Algeria, non appena le autorità di regolamentazione avranno dato la loro approvazione. Intervenendo alla quinta edizione dell’ Ericsson Day di Algeri, Yacine Zerrouki, amministratore delegato del gruppo nel Paese nordafricano, ha affermato che spera che questo risultato “possa concretizzarsi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025” e che “gli operatori hanno già effettuato i test necessari". Il ministro algerino delle Poste e delle telecomunicazioni, Karim Bibi Triki, ha sottolineato i progressi nella trasformazione digitale, evidenziando i risultati positivi ottenuti grazie al piano d'azione lanciato nel 2020, che avvicinano l’Algeria al raggiungimento degli obiettivi fissati per la fine del 2024. Il ministro ha inoltre rilevato un significativo miglioramento della capacità delle infrastrutture, sia in termini di disponibilità che di qualità del servizio, pur riconoscendo le nuove sfide poste dalla costante evoluzione del settore. (Ala)