Business News: sindacato, fornitura merci non sarà interrotta in Libano ma i prezzi aumenteranno

- Non ci sarà alcuna interruzione nella fornitura di beni e materie prime verso il Libano a seguito della crisi nel Mar Rosso, ma i prezzi potrebbero subire un aumento tra il 2 e il 15 per cento, a seconda della categoria del prodotto. Lo ha affermato il presidente del Sindacato degli importatori di prodotti alimentari libanese, Hani Bohsali, all’emittente libanese “Lbci”, aggiungendo che "si prevede un'interruzione della catena di approvvigionamento, che porterà a potenziali ritardi nell'arrivo di alcune merci", ma le scorte "in Libano sono sufficienti per due o tre mesi". "Dopo la chiusura della rotta del Mar Rosso, il 90 per cento delle navi è stato reindirizzato in Africa, causando ritardi nell'arrivo delle merci", ha aggiunto Bohsali. "Le merci attese un mese fa stanno arrivando solo ora in Libano”, osservando che quelle previste per metà febbraio potrebbero subire ritardi e un aumento di prezzo e arrivare “nel bel mezzo del mese di digiuno musulmano del Ramadan” (che corrisponde quest’anno al periodo compreso tra il 10 marzo e il 9 aprile). (Lib)