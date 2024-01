Business news: Kenya, ferrovia verso Sud Sudan ed Etiopia non costerà meno di 16 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya avrà bisogno di almeno 16 miliardi di dollari per costruire la ferrovia a scartamento normale che dovrebbe collegare il porto di Lamu al Sud Sudan ed all'Etiopia. E' questa la previsione delle Ferrovie nazionali keniote, in base alla quale il collegamento fra le località keniote di Lamu e Isiolo costerebbe non meno di 3,49 miliardi di dollari e quello fino all'etiope Moyale non meno di 3,1. In base alle stime, la spesa maggiore riguarderebbe la costruzione della linea che dovrebbe collegare Isiolo alla città di Nakodok, al confine tra Kenya e Sud Sudan, con un costo di almeno 4,4 miliardi di dollari. La compagnia nazionale keniota ha stimato che saranno necessari ulteriori 2,39 miliardi di dollari per collegare Isiolo e Nairobi ed altri 2,5 miliardi di dollari per il tratto tra Lamu e Mariakani, sempre in Kenya. (Res)