Business news: Burkina Faso, inaugurato primo impianto per lavorazione residui minerari

- La giunta militare al potere in Burkina Faso ha inaugurato il primo impianto del Paese per la lavorazione dei residui minerari. “Li esportavamo e non avevamo alcun controllo su ciò che stava accadendo. Si tratta di uno sviluppo positivo”, ha dichiarato il presidente di transizione Ibrahim Traoré inaugurando l’impianto situato nella zona industriale di Kossodo, alla periferia di Ouagadougou. La fabbrica è di proprietà di una società privata burkinabé, Golden Hand, di cui lo Stato controlla il 40 per cento. I residui minerari trattati sono carbone fino, scorie, concentrati acidi e ceneri che normalmente venivano esportati. A novembre il governo transitorio aveva avviato i lavori di costruzione di una raffineria d'oro. (Res)