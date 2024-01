Business news: Uganda, in corso trattative con emiratina Alpha Mbm per raffineria di petrolio da 4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uganda sta negoziando con la società di investimento Alpha Mbm Investments, guidata da un membro della famiglia reale di Dubai per sviluppare una raffineria di petrolio da 4 miliardi di dollari. Lo ha detto il ministro dell'Energia e dello sviluppo minerale, Ruth Nankabirwa, al programma "Bbc Newsday". La società, ha fatto sapere il ministro, è stata scelta tra cinque società che hanno presentato offerte per il progetto. Si prevede che le due parti raggiungano un accordo entro tre mesi."Speriamo che non passino molto tempo a cercare soldi perché hanno indicato che sarà possibile ottenere i soldi e la tecnologia di cui abbiamo bisogno per aiutarci a raffinare il nostro petrolio greggio, facendo attenzione dei requisiti ambientali", ha affermato Nankabirwa, precisando che verranno stabilite norme per ridurre le emissioni del progetto e minimizzarne il danno ambientale. Il governo ha affermato che la raffineria aiuterà l’Uganda a trasformare parte del suo petrolio greggio a livello commerciale, nell'ambito di investimenti nel settore per un valore di 20 miliardi di dollari. L'Uganda è nelle prime fasi di sviluppo di un altro progetto petrolifero: l'Oleodotto dell'Africa orientale (Eacop), un progetto di 1.443 chilometri che, una volta realizzato, trasporterà il petrolio greggio per l'esportazione dall'Uganda occidentale al porto di Tanga in Tanzania. L'Uganda prevede di iniziare a pompare petrolio greggio a livello commerciale nel 2025. (Res)