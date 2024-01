Business news: Kenya, scoperti primi giacimenti di coltan nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kenya hanno annunciato la scoperta dei primi giacimenti di coltan nel Paese. "Invieremo le nostre squadre per iniziare a valutare il valore economico di questo particolare minerale", ha affermato in una nota il ministro per le Miniere, l'economia blu e gli affari marittimi, Salim Mvurya, precisando che depositi del minerale sono stati trovati in sei contee in tutto il Paese, ma il loro valore deve ancora essere determinato. Mvurya ha affermato che la scoperta dovrebbe creare più posti di lavoro ed espandere l'industria mineraria del Kenya. Il coltan viene utilizzato per produrre batterie per auto elettriche, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Il raro minerale viene spesso raffinato in tantalio metallico, una polvere resistente al calore che viene utilizzata per produrre condensatori, che vengono poi utilizzati per fabbricare dispositivi elettronici. Secondo la Camera nazionale di commercio e industria del Kenya (Kncci), l’attività mineraria rappresenta meno dell’1 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del Kenya, ma può potenzialmente contribuire fino al 10 per cento. Gli analisti affermano che la domanda internazionale di coltan sta crescendo rapidamente ed è diventata una delle forze trainanti del conflitto nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc), che detiene oltre il 70 per cento delle riserve mondiali del minerale. (Res)