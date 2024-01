Business news: Nigeria, Chevron acquisisce partecipazione nel blocco petrolifero Opl 215

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Chevron ha annunciato l'aumento dei suoi investimenti nelle acque profonde nigeriane e ha acquisito una partecipazione nel blocco petrolifero Opl 215. A margine di un incontro avuto con il presidente nigeriano Bola Tinubu, il capo del dipartimento per l’esplorazione e la produzione internazionali del gruppo Clay Neff ha svelato alla stampa i piani di investimento della società, affermando che questa sta entrando in una nuova fase di sviluppo degli appalti in acque profonde in Nigeria. La compagnia ha firmato un rinnovo ventennale di tre contratti di locazione in acque profonde, l’avvio dell’acquisizione di dati sismici in diversi blocchi di acque profonde, l’espansione del progetto sul campo Agbami e un programma di perforazione di riempimento da 1,4 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2026 nell’area poco profonda offshore e onshore di Escravos. A questo, ha detto Neff, si aggiunge la partecipazione acquisita da Chevron nel blocco petrolifero offshore Opl 215. "L'ingresso della Chevron nel blocco Opl 215 aumenterà le opportunità di sviluppo in acque profonde", ha detto l’imprenditore a Tinubu durante l'incontro, secondo una dichiarazione del portavoce presidenziale Ajuri Ngelale. La società non ha rivelato a quanto ammonta la sua partecipazione nel giacimento Opl 215, di cui la francese TotalEnergies detiene il 40 per cento. (Res)