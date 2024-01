Finlandia: elezioni presidenziali al via, Stubb in vantaggio per il primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini finlandesi sono chiamati oggi alle urne per l’elezione del nuovo presidente del Paese. Dopo 12 anni e due mandati lascia infatti l’incarico Sauli Niinisto, una figura importante nella recente politica finlandese e fautore in prima persona della storica scelta di aderire alla Nato, nella primavera del 2022. Il suo successore manterrà con tutta probabilità un approccio simile, dal momento che entrambi i principali candidati, Alexander Stubb e Pekka Haavisto, condividono la visione di sicurezza di Niinisto, oltre a una vocazione europeista. Stubb corre per la presidenza come rappresentante del Partito della coalizione nazionale (Kok), attualmente al governo, mentre Haavisto, esponente dei Verdi, ha ricoperto l’incarico di ministro degli Esteri nei due precedenti esecutivi di centrosinistra, guidati da Antti Rinne e Sanna Marin. Nei sondaggi più recenti, Stubb è dato intorno al 27 per cento delle preferenze, superando di poco Haavisto, fermo al 23 per cento. Seguono altri sette candidati, a coprire quasi tutto l’arco politico finlandese. (segue) (Sts)