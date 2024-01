Finlandia: elezioni presidenziali al via, Stubb in vantaggio per il primo turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contendere a Stubb e Haavisto l’accesso al secondo turno potrebbero essere altri due politici di lungo corso: da una parte Jussi Halla-aho, attuale presidente del Parlamento di Helsinki (l’Eduskunta) ed ex leader del Partito dei finlandesi, la formazione di estrema destra che sostiene il governo di Petteri Orpo; dall’altra Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia ed ex commissario europeo. Halla-aho è dato in forte crescita dai sondaggi, soprattutto tra i cittadini più giovani, ed è salito al 18 per cento dei consensi, mentre Rehn è staccato al 12 per cento. Ancora più indietro figurano Li Andersson, candidata delle forze di sinistra e ferma al 7 per cento, oltre alla commissaria europea per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen, che corre per i Socialdemocratici, data intorno al 5 per cento. (segue) (Sts)