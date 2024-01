Finlandia: elezioni presidenziali al via, Stubb in vantaggio per il primo turno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali temi della campagna elettorale c’è stata la politica estera, un ambito sul quale il presidente finlandese ha un potere maggiore rispetto agli omologhi di altre democrazie parlamentari: il capo dello Stato coordina infatti con il governo le scelte in termini di difesa e relazioni internazionali, come evidente dall’attivismo di Niinisto nella fase in cui le autorità di Helsinki promuovevano la propria candidatura nella Nato. Tra gli incarichi del presidente c’è del resto quello di presenziare a nome del Paese ai vertici dell’Alleanza atlantica, di cui la Finlandia fa parte dal 2022, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. La Finlandia condivide con la Federazione Russa un confine di 1.340 chilometri, che recentemente è stato motivo di tensioni a causa dell'arrivo di migranti illegali nel territorio del Paese scandinavo. Le autorità di Helsinki hanno deciso la chiusura dei valichi di frontiera con la Russia per proteggersi da quella che è stata definita "un'operazione ostile" orchestrata da Mosca. (segue) (Sts)