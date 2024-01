Roma: servizi anti degrado in zona policlinico Umberto I, 3 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo servizio antidegrado coordinato dalla Questura di Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Università, del VII Distretto San Giovanni, del XI Distretto San Paolo, della Polizia Stradale, insieme alla Polizia Locale, con l'ausilio di personale della Sala Operativa Sociale per l'assistenza a persone in stato di disagio e personale dell'Ama per le operazioni di bonifica delle aree degradate, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei pressi del Policlinico Umberto I. Nel corso dell'attività i poliziotti hanno identificato 70 persone e controllato 51 veicoli. Undici persone sono state sanzionate amministrativamente con contestuale ordine di allontanamento per aver violato il Regolamento di Polizia Urbana e 4 persone sono state collocate presso un apposito centro di accoglienza da personale della Sala Operativa Sociale. Infine, 3 persone sono state denunciate e sono state altresì contestate 15 violazioni del Codice della Strada.(Rer)