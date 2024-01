Gaza: Albanese (Onu), stop finanziamenti Unrwa probabile violazione Convenzione genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di alcuni Paesi di sospendere i finanziamenti all’Unrwa potrebbe costituire una violazione della Convenzione sul genocidio. È quanto ha affermato la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, sul suo profilo X (ex Twitter), commentando la misura presa da Stati Uniti, Italia e altri Stati di fermare i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) dopo le accuse di presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti nell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023. “Il giorno dopo che Corte internazionale di giustizia ha concluso che Israele sta plausibilmente commettendo un genocidio a Gaza, alcuni stati hanno deciso di tagliare i fondi all’Unrwa, punendo collettivamente milioni di palestinesi nel momento più critico e molto probabilmente violando i loro obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio”, ha scritto Albanese. (Res)