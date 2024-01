Ucraina: comandante Marina militare, abbiamo bisogno di navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha bisogno di navi da guerra. Lo ha detto il comandante della Marina militare ucraina, Oleksiy Neizhpapa, in un’intervista all’emittente britannica “Sky News”. Neizhpapa ha sottolineato che Kiev è interessata anche alle fregate del Regno Unito di vecchia classe, qualora ci fosse l’opportunità di consegnarle. “Se dovesse essere presa una decisione del genere, ne saremo molto felici”, ha affermato il comandante ucraino. In merito all’andamento del conflitto, Neizhpapa ha osservato che “prima le Forze armate riceveranno il potenziale di combattimento necessario, più velocemente l’Ucraina riuscirà a vincere”. Secondo il comandante della Marina militare, se Kiev avesse il permesso di utilizzare armi occidentali a lungo raggio in profondità sul territorio russo, “il nemico si comporterebbe diversamente, anche sul campo di battaglia”. “Se Putin si renderà conto che l’Ucraina può reagire e fargli davvero male, ovviamente fermerà tutto questo”, ha detto Neizhpapa. (Rel)