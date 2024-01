Giustizia: a Tajani il “Sigillo di San Girolamo” per il Tribunale dei brevetti a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani questa sera a Milano ha ricevuto il simbolico “sigillo di San Girolamo” dall’Ordine degli Avvocati del capoluogo lombardo per il ruolo che il responsabile della Farnesina ha avuto nella assegnazione di una sezione del Tribunale unificato dei brevetti della Ue alla città. Tajani negli ultimi mesi aveva seguito il negoziato per l’assegnazione al capoluogo lombardo di una sezione del Tub, il Tribunale unificato dei brevetti dell’Unione europea. Il ministro ha dichiarato che “l’assegnazione a Milano di una sede della Divisione Centrale del TUB è la dimostrazione tangibile del lavoro del Governo, e in particolare del Ministero degli Esteri, al servizio dei cittadini e del settore produttivo del Paese”. (segue) (Com)