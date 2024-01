Business news: Cina-Singapore, accordo di reciproca esenzione dal visto entrerà in vigore il 9 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di reciproca esenzione dal visto per soggiorni fino a 30 giorni stipulato da Cina e Singapore entrerà in vigore il 9 febbraio prossimo. Lo riporta l'emittente di Stato cinese "Cctv", precisando che l'esenzione si applica ai cittadini dei due Paesi che viaggiano per affari, turismo o visite a parenti e amici. In base alle norme vigenti, l'ingresso dei cittadini cinesi nell'ex città-Stato è vincolato alla richiesta di visto. I cittadini singaporiani, invece, possono soggiornare in Cina senza obbligo di visto fino a un massimo di 15 giorni, per questioni d'affari, turismo o ragioni personali. (Cip)