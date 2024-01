Business news: Giappone, produzione industriale in crescita a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone ha registrato un incremento del 2,4 per cento su base mensile lo scorso dicembre, secondo le stime formulate dagli economisti di Smbc Nikko Securities. Il dato riflette l'allentamento degli ostacoli sul fronte delle fornitore, mentre per il mese di gennaio le prospettive appaiono meno rosee a causa di sospensioni della produzione automobilistica legata allo scandalo che ha visto protagonista il costruttore Daihatsu, e per la minor domanda internazionale. (Git)